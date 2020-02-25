كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن اطلاق خطة لتأمين الحدود مع 4 دول مجاورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، اطلاق خطة أمنية لتأمين الحدود التي تطل على دول السودان وتشاد والنيجر والجزائر للقضاء على الجماعات الإرهابية والعصابات العابرة للحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وكان الجيش الليبي أعلن في 19 نوفمبر الماضي، سيطرته على كامل المناطق العسكرية الجنوبية في عملية شلت تحركات المليشيات والعصابات العابرة للحدود في تلك المناطق.