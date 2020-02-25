كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 25/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية تحذر: الفيروس "يطرق الباب"
دعت منظمة الصحة العالمية الدول، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز استعدادها لمكافحة فيروس كورونا، قائلة إن الفيروس "يطرق الباب حرفيا"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران: عدد ضحايا كورونا يصل إلى 16متوفى و95 مصابا
كشف مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن ضحايا فيروس كورونا راتفع، حيث توفي شخصين آخرين مصابين بالفيروس الجديد، مما رفع عدد القتلى في إيران إلى 16.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || هجوم إرهابي على قوات "أميصوم" جنوب الصومال
نفذت عناصر من حركة الشباب الإرهابية، هجوما على ولاية شبيلي الوسطى، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر من القوات البوروندية التابعة لـ "أميصوم" بالصومال.