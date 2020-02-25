كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 25/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

دعت منظمة الصحة العالمية الدول، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز استعدادها لمكافحة فيروس كورونا، قائلة إن الفيروس "يطرق الباب حرفيا"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

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