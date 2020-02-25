جماهير تونسية لـ”اليوم 24″: “غاريدو ليس مدربا مناسبا للوداد”.. والجماهير الحمراء ترد – فيديو

تصوير – أحمد عاطر

قلل مجموعة من مشجعي فريق النجم الساحلي التونسي من حظوظ المدرب الاسباني غاريدو في النجاح مع الوداد، معتبرين أنه يخلق المشاكل مع الإدارة، مشددين في السياق ذاته على أنه تسبب لفريقهم في العديد من الهزائم، وأنه ليس المدرب الأنسب للوداد خلال الظرفية الراهنة.

من جهتهم، اعتبر أنصار الوداد الرياضي غاريدو الرجل الأنسب لقيادة الفريق خلال الفترة الحالية، متمنيين في السياق ذاته أن يجيد توظيف كل لاعب في المكان الذي يستحقه.

وشدد أنصار الوداد على كون غاريدو مدرب كبير ومعروف على الساحة الكروية الإفريقية، مستشهدين بالانجازات التي حققها مع الغريم التقليدي الرجاء، حينما أشرف على تدريبه في فترة سابقة، دون أن تفوتهم الفرصة للتعبير عن تفاؤلهم بطبيعة الإضافة التي بإمكانه تقديمها بعد التعاقد معه خلفا للمدرب ديسابر، الذي تم الإنفصال عنه.