بعد إصابته الخطيرة.. عملية ناجحة لبنحليب بمستشفى “أسبيطار”

خضع محمود بنحليب، لاعب الرجاء البيضاوي، لعملية ناجحة على مستوى الرباط الصليبي، بمستشفى “أسبيطار” بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد الموقع الرسمي للفريق “الأخضر” نجاح العملية الجراحية لبنحليب بـ”أسبيطار”، بعد إصابته على مستوى الرباط الصليبي لركبته اليسرى، والتي ستبعده عن الميادين إلى نهاية الموسم الجاري، لينضاف إلى قائمة اللاعبين المصابين في الرجاء هذا الموسم.

وسيخضع بنحليب لمرحلة علاجية جديدة، إذ سيمر من فترة ترويض ستدوم لأشهر قبل العودة للمس الكرة وبداية الموسم الجديد مع الرجاء.

يشار إلى أن بنحليب كان قد تعرض للإصابة، خلال مباراة فريقه أمام نهضة بركان، ضمن منافسات البطولة الإحترافية، أبعدته عن الملاعب منذ شهر يناير الماضي.

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