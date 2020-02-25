- 1/3
- 2/3
- 3/3
تشهد مدينة طنجة، تشييد أول دار للأوبرا في المغرب، ولم يتم الإعلان عنها رسميا لحدود الساعة، إلا أنه تم تسريب صور، تبين أن الأشغال فيها على وشك الانتهاء.
وأفادت مصادر “اليوم24” أن المسؤولين عن دار الأوبرا، اختاروا المهندس نوفل بخات، ابن مدينة طنجة، ليشرف على تصميم المبنى الفني المهم.
ويرتقب أن تستقطب طنجة بفضل دار الأوبرا فنانين وازنين، كون العرف العالمي يسير في منحى صعود من يستحق فقط على مسرحها، والغناء أمام جمهورها.
وأبدع فنانون مغاربة في الغناء في دار الأوبرا المصرية، منهم حياة الإدريسي، وعبدو الشريف، وأسماء لزرق، وآخرون، والآن، أصبحت لديهم فرصة الغناء في دار الأوبرا في بلدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قريبا افتتاح أول دار للأوبرا في المغرب – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.