قريبا افتتاح أول دار للأوبرا في المغرب – صور

تشهد مدينة طنجة، تشييد أول دار للأوبرا في المغرب، ولم يتم الإعلان عنها رسميا لحدود الساعة، إلا أنه تم تسريب صور، تبين أن الأشغال فيها على وشك الانتهاء.

وأفادت مصادر “اليوم24” أن المسؤولين عن دار الأوبرا، اختاروا المهندس نوفل بخات، ابن مدينة طنجة، ليشرف على تصميم المبنى الفني المهم.

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ويرتقب أن تستقطب طنجة بفضل دار الأوبرا فنانين وازنين، كون العرف العالمي يسير في منحى صعود من يستحق فقط على مسرحها، والغناء أمام جمهورها.

وأبدع فنانون مغاربة في الغناء في دار الأوبرا المصرية، منهم حياة الإدريسي، وعبدو الشريف، وأسماء لزرق، وآخرون، والآن، أصبحت لديهم فرصة الغناء في دار الأوبرا في بلدهم.