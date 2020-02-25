لقجع يهنئ المنتخب النسوي ويجتمع بالعصبة النسوية

خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استقبالا على شرف لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، الفائزات مؤخرا بلقب بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت أطوارها بتونس.

وهنأ فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، خلال هذا الاستقبال، الذي أقيم بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية عقب التتويج.

وطالب لقجع لاعبات المنتخب، وفق بلاغ للجامعة، بالعمل والاجتهاد أكثر لتشريف كرة القدم النسوية المغربية في الاستحقاقات المقبلة التي تنتظرها، مؤكدا لهن أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستوفر لهن جميع الإمكانيات لتحقيق هذا المبتغى.

وشدد رئيس الجامعة على أنه سيعقد في الأيام القليلة المقبلة، اجتماعا مع العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، من أجل وضع خارطة طريق للرفع من مستوى كرة القدم النسوية المغربية، مبرزا أن سنة 2020 ستكون انطلاقة كرة القدم النسوية المغربية.