الحلقة المفقودة في ملف “حمزة مون بيبي” تصل المغرب..من المطار إلى التحقيق

تسلمت السلطات المغربية، زوال اليوم الثلاثاء، المصممة عائشة عياش، بعد ترحيلها من الإمارات، حيث ألقي القبض عليها، على إثر اتهامها في ملف “حمزة مون بيبي”، المثير للجدل.

وألقي القبض، خلال الأسبوع الماضي، على عائشة عياش في الإمارات، بعدما أصدرت السلطات المغربية مذكرة اعتقال دولية في حقها، بعد اتهامها بالوقوف وراء حساب “حمزة مون بيبي” .

وشهد مطار محمد الخامس بالبيضاء حضور فرقة أمنية، بغرض نقل عائشة عياش إلى التحقيق.

وكانت عائشة عياش قد امتنعت عن الدخول إلى المغرب منذ تفجر ملف “حمزة مون بيبي”، قبل أن تصدر في حقها مذكرة بحث دولية، نتيجة إقرار متهمين في القضية نفسية في إطار التحقيقات بعلاقتها بهم، وتورطها رفقتهم .

وقضت المحكمة الابتدائية في مراكش بحبس 4 متهمين في ملف حمزة مون بيبي، سنتين لكل منهم، مع غرامات، وتعويضات ثقيلة، في انتظار الحكم على باقي المتهمين، وهم الفنانة دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام، والمصممة عائشة عياش.