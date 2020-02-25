إدلب: مقتل 19 مدنيًا بينهم 8 أطفال في قصف للنظام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 19 مدنيًا بينهم ثمانية أطفال، اليوم الثلاثاء، في قصف جوي وصاروخي شنته قوات النظام في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد أن عشرة منهم قتلوا في مدينة معرة مصرين وثلاثة في بلدة بنش في ريف المحافظة الشمالي، فضلاً عن ستة آخرين في مدينة إدلب، مركز المحافظة.
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