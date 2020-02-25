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مقتل وإصابة متظاهرين في مواجهات قرب ساحة الخلاني ببغداد

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لقي متظاهر مصرعه, بينما أصيب عدد آخر بجروح, في مواجهات بين قوات مكافحة الشغب وبين المتظاهرين المحتجين عند مقتربات ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير بوسط بغداد اليوم.

وأفاد ناشطون ومسعفون أن قوات مكافحة الشغب استخدمت بنادق الصيد والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين قرب ساحة الخلاني, مما أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين بين قتيل وجريح.

وكانت ساحة التحرير ومقترباتها شهدت اليوم توافد مسيرات حاشدة وصفت بالمليونية, ردد المشاركون فيها شعارات تطالب بحكومة مستقلة ومحاسبة قتلة المتظاهرين والفاسدين وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة.

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