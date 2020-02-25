شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة متظاهرين في مواجهات قرب ساحة الخلاني ببغداد والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد ناشطون ومسعفون أن قوات مكافحة الشغب استخدمت بنادق الصيد والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين قرب ساحة الخلاني, مما أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين بين قتيل وجريح.
وكانت ساحة التحرير ومقترباتها شهدت اليوم توافد مسيرات حاشدة وصفت بالمليونية, ردد المشاركون فيها شعارات تطالب بحكومة مستقلة ومحاسبة قتلة المتظاهرين والفاسدين وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة.
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