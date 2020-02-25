شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلق الدراسة لمدة إسبوعين تبدأ من غداً والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالبحرين عن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020م، وذلك كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فايروس "كورونا"، والتحقق من نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالمخالطين للمصابين بالفايروس والذين سبق دخولهم البلاد قبل إعلان إيران انتشار فايروس الكورونا في مدنها.

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