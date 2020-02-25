شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران والان نبدء بالتفاصيل

قررت البحرين منع مواطنيها من السفر إلى إيران نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في الوقت الحالي وذلك حتى إشعار آخر. وأفادت وزارة الخارجية البحرينية أن هذا المنع يأتي حرصًا على سلامة المواطنين وعدم الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

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