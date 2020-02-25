الأم الأكثر كسلا في العالم.. روسية تلاعب ابنها بطريقة غريبة

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أحمد هاشمالثلاثاء 2020/2/25 03:05 م بتوقيت أبوظبي
الحبل يمتد من الأرجوحة إلى نافذة في الطابق الرابع
رصد روسي بكاميرته واقعة غريبة لوالدة أو والد مشغول يربط حبلا في مقعد أرجوحة طفله حتى يمكنه اللعب معه من نافذة شقته في الطابق الرابع.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المقطع الطريف رصده أحد الجيران في مدينة بيلجورود جنوب غربي روسيا لشخص وصفته بأنه "أكسل أم في العالم"، رغم أن الفيديو لا يظهر هويته.
ويظهر الطفل وهو يتأرجح ذهابًا وإيابًا في ملعب، بينما يسحبه أحدهم بحبل مثبت في أسفل المقعد.
وعندما تتحرك الكاميرا لأعلى للكشف عن طول الحبل يظهر أنه متصل بشقة في الطابق الرابع، حيث يسحب مرارًا من قِبل شخص يجلس في النافذة.
ويمتد الحبل في الهواء فوق موقف للسيارات حيث يستمتع الطفل المتدثر بسترة زرقاء ثقيلة باللعب في هدوء.
وقال المصور، الذي رصد المشهد الغريب من نافذة منزله، إن الحبل الطويل سُحب من نافذة في الطابق الرابع وربط بالأرجوحة.
وأضاف: "رأيت هذا من نافذة منزلي. سحب شخص حبلا طويلا من نافذة في الطابق الرابع إلى الفناء وربطه بالأرجوحة".
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