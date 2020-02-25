اتحاد نادر بين ليفربول ويونايتد للدفاع عن صلاح

اتحد جيمي كاراجر وجاري نيفيل، أسطورتا ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين على الترتيب، للدفاع عن المصري محمد صلاح، نجم "الريدز"، حيث اعتبرا أنه لا يحظى بالتقدير المناسب له.

كاراجر ونيفيل عُرف عنهما الاختلاف بشكل دائم خلال تحليلهما للمباريات على شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، إلا أنهما اتحدا للتأكيد على القيمة التي يجب أن يتمتع بها النجم المصري بين جماهير ليفربول، في ظل تقليل البعض من قدراته.

وأبرزت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات كاراجر التي قال فيها: "أعتقد أنه يتم التقليل من صلاح مؤخرا، رغم أنه يعد من اللاعبين العالميين خارج إنجلترا، لكن مشجعي الريدز ينتقصون من شأنه".

وأضاف: "ليفربول يمتلك 6 لاعبين من الطراز العالمي، هم "أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان ديك، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، صلاح".

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وأوضح: "لو سألت جماهير ليفربول عما إذا كانوا يقبلون بالحصول على الكثير من الأموال نظير بيع أي من الخماسي، سيرفضون ذلك، ولكن إذا سألتهم عن مدى إمكانية حصول النادي على 130 مليون يورو نظير بيع صلاح، فسيوافقون".





وحذر أسطورة ليفربول جماهير الفريق من التفكير في الموافقة على رحيل صلاح من أجل التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند الألماني، أو كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد تعويض صلاح سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني.



من جانبه، قال نيفيل: "لقد صرحت قبل سنوات أنه إذا جاء برشلونة بعرض لأحد لاعبيك، فهذا سيسبب لك مشكلة، لا شك في ذلك".

واختتم: "أحب ماني وفيرمينو، لكن لو أتيحت لي فرصة الاختيار والإبقاء على لاعب واحد فقط، سأختار صلاح".

وانضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، لينجح في الفوز بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام الماضي.