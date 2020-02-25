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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد: مبارك وقف بقوة ضد التطرف والإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
اشاد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، بالمواقف التاريخية والعربية للرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافاه الأجل اليوم الثلاثاء في أحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة، عن عمر ناهز 91 عاماً .
وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة له بتويتر، "رحم الله الرئيس الأسبق حسني مبارك ، قائد عربي عمل بإخلاص من أجل وحدة العرب واستقرارهم، ووقف بقوة ضد التطرف والإرهاب" .
واضاف "صاحب موقف تاريخي في حرب تحرير الكويت .. جمعته بالشيخ زايد روابط كرسّت خصوصية العلاقات بين البلدين، خالص التعازي لأسرته الكريمة".
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