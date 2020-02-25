محمد بن زايد يشيد بجهود الحكومة الصينية في إحتواء ومكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أشاد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، بالجهود التي تبذلها الحكومة الصيحينة لإحتواء ومكافحة فيروس كورونا المستجد .



جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه اليوم مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لبحث علاقات الصداقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة وام .

وأعرب الشيخ محمد بن زايد، - خلال الاتصال - عن تضامن دولة الإمارات مع جمهورية الصين في مواجهة تداعيات انتشار " فيروس كورونا المستجد " واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لجهودها في هذا الإطار .

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كما أعرب عن ثقته الكبيرة بقدرة الصين وشعبها الصديق على تجاوز هذه المحنة ونجاحها في اتخاذ الإجراءات كافة الداعمة للجهود الدولية لمنع انتشار الفيروس.

من جانبه أعرب الرئيس الصيني عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه الشعب الصيني خلال هذه المحنة التي يواجهها ..مثمنا موقف دولة الإمارات تجاه الشعب الصيني والذي يؤكد قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين.

و أكد فخامته أنه منذ ظهور المرض و الصين تضع حياة الناس و صحتهم في المقام الأول .. و قال : " بفضل جهودنا الدؤوبة تسير إجراءات الوقاية من الأوبئة و مكافحتها في اتجاه إيجابي .. و نحن واثقون بقدرتنا على التغلب على الوباء و في الوقت نفسه اتباع طريقة منظمة لاستئناف العمل و الإنتاج لتعزيز التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد والمجتمع ".