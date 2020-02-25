محمد بن راشد : مبارك عمل على ترسيخ الروابط التاريخية بين مصر والإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعرب نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعازيه الحارة للشعب المصري الشقيق في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .

Advertisements وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له بتويتر، "تعازينا للشعب المصري الشقيق في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك ... وتعازينا الخاصة لأسرة وأحباب الفقيد" .. مؤكداً أن الراحل عمل بكل إخلاص على ترسيخ روابط تاريخية بين مصر ودولة والإمارات . وأضاف "واليوم ينعم الشعبين الشقيقين بعلاقة خاصة وايجابية بفضل جهود زايد وجهوده .. رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جنانه" .

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