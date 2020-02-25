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محمد بن زايد يعرب للرئيس الصيني عن تضامن الإمارات مع بكين في مواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

محمد بن زايد يعرب للرئيس الصيني عن تضامن الإمارات مع بكين في مواجهة كورونا

الخليج 365

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تضامن الإمارات مع الصين في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، واستعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم لجهودها في هذا الإطار.

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وأشاد محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بالجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لاحتواء ومكافحة الفيروس، مشددا على ثقته الكبيرة بقدرة الصين وشعبها على تجاوز هذه المحنة ونجاحها في اتخاذ الإجراءات كافة، الداعمة للجهود الدولية لمنع انتشار الفيروس.

وبحث الطرفان خلال الاتصال، ”علاقات الصداقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك“، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الرئيس الصيني، ”ثمن موقف الإمارات تجاه الشعب الصيني، الذي يؤكد قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، معربا في الوقت ذاته عن بالغ شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه الشعب الصيني خلال هذه المحنة التي يواجهها“.

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