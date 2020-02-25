دير شبيغل: قيادة حزب ميركل توافق على أن تظل مستشارة حتى نهاية الولاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365

نقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن زعيمة الحزب الحالية قولها، اليوم الثلاثاء، إن قيادة حزب المستشارة أنغيلا ميركل توافق على أن تبقى في مناصبها حتى تنتهي ولايتها في خريف عام 2021.



وحسب ما نقلته "رويترز" عن المجلة، قالت أنغريت كرامب كارينباور زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: "فيما يتعلق بهذه الفترة التشريعية، حقيقة أن مصير رئيس الحزب والمستشارة في أيد مختلفة".

وأضافت: "لم تكن هناك أصوات في لجنة الحزب والمجلس الاتحادي يوم الاثنين لها رأي مختلف...على العكس من ذلك، كان هناك، دون استثناء، توقع بأن تحكم المجموعة الحالية حتى نهاية الفترة التشريعية. مع أنغيلا ميركل كمستشارة".

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وبحسب "DW"، يشهد حزب "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" الألماني المحافظ أزمة هوية خطيرة، وفي الوقت نفسه يراهن على اختيار رئيسه الجديد والخليفة المحتمل للمستشارة أنغيلا ميركل في نهاية نيسان/ أبريل.

ويعيش الحزب أزمة أدت لانقسامات بداخله، بعدما هيمن على الحياة السياسية في ألمانيا منذ أكثر من 70 عاماً. وبعد أسبوع من المشاورات التي قادتها رئيسته المستقيلة أنيغريت كرامب- كارنباور، قرر مسؤولو الحزب عقد مؤتمر استثنائي في 25 نيسان/ أبريل من أجل اختيار خليفة لها.

وأوردت كرامب- كارنباور للمرة الأولى أسماء المرشحين المحتملين، وعددهم أربعة، وسيختار الناخبون واحداً منهم.

وهؤلاء الأربعة هما أرمين لاشيت ونوربرت روتغن، بالإضافة إلى فريدريش ميرتس وينس شبان المؤيدَين لقطيعة صريحة مع النهج الوسطي لعهد ميركل والتوجه يميناً.

ويسعى كل من فريدريش ميرتس، "عدو" أنغيلا ميركل القديم والذي وصف قيادتها مؤخرا بـ"الفاشلة"، وينس شبان النجم الصاعد في الحزب، إلى استعادة جزء من الناخبين الذين يغريهم اليمين المتطرف.