شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو: قلقون تجاه إخفاء النظام الإيراني معلومات تتعلق بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من التقارير حول "حظر النظام الإيراني معلومات متعلقة بفيروس كورونا".



وقال بومبيو وزير خارجية أمريكا: "واشنطن قلقة للغاية من أن إيران ربما أخفت تفاصيل حيوية بشأن انتشار فيروس كورونا".

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