شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البحرين إلى 17 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت تسع إصابات أخرى بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 17.



والحالات الجديدة لبحرينيين وسعوديين وصلوا إلى مطار البحرين الدولي قادمين من إيران عبر دبي أو الشارقة في الإمارات، قبل أن تعلق سلطات الطيران المدني في البلاد رحلات الطيران من المدينتين.

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