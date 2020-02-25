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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المسلحة المصرية تنعي الرئيس الأسبق حسني مبارك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاماً بعد صراع مع المرض .
وجاء في البيان الذي نشره المتحدث العسكري على صفحته في الفيسبوك، اليوم الثلاثاء، "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح اليوم".
وأضاف البيان: "تتقدم (القيادة العامة) لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته".
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