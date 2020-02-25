«مرض خبيث نادر يصيب واحد من بين كل مليون شخص» .. ما الذي أصاب مبارك بعد ثورة يناير!

كشف عدد من المقربين اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع طويل مع أمراض القلب والمفاصل، جدير بالذكر أن الرئيس مبارك كان قد عانى سابقًا من مرض خبيث نادر يصيب واحد من بين كل مليون شخص.

أصيب حسني مبارك بسرطان الأثنى عشر بالتزامن مع خلعه من الحكم في ثورة 25 يناير 2011، لكن تم استئصاله وأعلن شفاؤه تمامًا منه بعد شهور من استئصاله في نفس العام وفقا لصدى البلد.

يعتبر مرض سرطان الإثنى عشر مرض نادر وعادة ما يصيب من هم فوق الستين عامًا، إليك أعراضه:

- ألم في البطن

- ظهور كتل أو نتوءات في البطن

- الإسهال.

- الغثيان والتقيؤ

- اليرقان

- فقر دم

-الشعور بالضعف والتعب

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- فقدان غير مبرر في الوزن

- وجود دم في البراز

-الارتجاع الحمضي

أشياء تزيد من مخاطر الإصابة بالمرض:

-التدخين وشرب الكحوليات

-التقدم في العمر

-الإصابة بسرطان القولون

-ارتباك النظام الغذائي كتناول الكثير من اللحوم الحمراء والملح

-بعض الأمراض الوراثية قد تتسبب في الإصابة بسرطان الإثنى عشر

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