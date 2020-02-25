ملوك ورؤساء العرب ينعون رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك



نعى معظم ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية وفاة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بعد تدهور حالته الصحية.

السعودية

أرسل الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 25 فبراير.

وقال الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "علمنا بنبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون"

البحرين

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد تعزية ومواساة الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، واستذكر الملك الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيداً بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.

دولة الإمارات

وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن العالم العربى فقد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، واصفة إياه بأنه "صاحب المواقف الوطنية والتاريخية"، وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس شرق القاهرة.

الرئيس الفلسطيني ينعي مبارك

نعى الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" ببالغ الحزن والأسى، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، وأشاد أبو مازن، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، بمواقف الرئيس الراحل فى دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه فى الحرية والاستقلال.