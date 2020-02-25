المحسوبين على يناير.. عمرو واكد:" مبارك لم يمت"

علق الفنان عمرو واكد المحسوب على ثورة يناير على وفاة رئيس الجمهورية الأسبق حسني قائلا:" مبارك مات وساب وراه فرق متدربة بنفس أخلاقه وأسوأ، منهم اللي شايفه كقدوة ومنهم اللي شايف إن مشكلة مبارك إنه كان طيب وقلبه كبير، ومنهم اللي شايف اننا غلطنا في حقه.

وأضاف واكد على موقع التدوينات القصيرة تويتر:" طول ما الناس دي بتفكر كده يبقى مبارك ما ماتش لسه".

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض، وتقّدم عدد من نجوم الفن بالتعازي لأسرته، وكان مبارك قد تواجد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء، وبالفعل تم إجراء الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.