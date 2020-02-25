الملك سلمان وولي العهد السعودي يعزيان الرئيس السيسي في وفاة مبارك

أرسل الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 25 فبراير.

وقال الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "علمنا بنبأ وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".