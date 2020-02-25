المحسوبين على يناير.. الناشط الحقوقي جمال عيد يشمت في وفاة مبارك

قال جمال عيد المحامي والناشط الحقوقي المحسوب على ثورة يناير ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعد نبأ وفاة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك قائلا:" شعوري كشعور مواطن روماني حين مات شاوشيسكو".

وأضاف عبر صفحته الشخصية تويتر:" وشعوري كمواطن من تشيلي حين مات بينوشيه، وبالنسبة لي هو مات فبراير 2011 وتأجل اعلان وفاته لفبراير 2020، وافر العزاء لمن ماتوا في السجون ظلمًا، وافر العزاء لمن عاشوا 30 سنة طوارئ في عهده، وافر العزاء لعمال تم، قتلهم في حلوان وكفر الدوار، وافر العزاء لألاف من ضحايا التعذيب، وافر العزاء لمن أصيب بالسرطان نتيجة فساد نظامه".

وكشف مصارد مقربة من أسرة الرئيس الراحل أنه سيتم تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بعد ظهر غدٍ الأربعاء من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.