نعى الفنان صلاح عبد الله الرئيس الأسبق لمصر ، محمد حسني مبارك ، وأيد عبد الله إعلان الحداد ، وقال صلاح عبد الله في تغريدة له : نعم لإعلان الحداد في كل أرجاء البلاد،.
وأضاف عبد الله : نعم لجنازة عسكرية مهيبة تبث لجميع القنوان العربية والعالمية،نعم لأن تكريمَ رحيلِه يامصر تكريمٌ ليوم من أعظم أيام تاريخِك،إنه الضربة التى كانت مفتاح العبورالعظيم يابلدي.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان صلاح عبد الله ينعي مبارك : نعم لإعلان الحداد في كل أرجاء البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.