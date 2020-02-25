الفنان صلاح عبد الله ينعي مبارك : نعم لإعلان الحداد في كل أرجاء البلاد

نعى الفنان صلاح عبد الله الرئيس الأسبق لمصر ، محمد حسني مبارك ، وأيد عبد الله إعلان الحداد ، وقال صلاح عبد الله في تغريدة له : نعم لإعلان الحداد في كل أرجاء البلاد،.

وأضاف عبد الله : نعم لجنازة عسكرية مهيبة تبث لجميع القنوان العربية والعالمية،نعم لأن تكريمَ رحيلِه يامصر تكريمٌ ليوم من أعظم أيام تاريخِك،إنه الضربة التى كانت مفتاح العبورالعظيم يابلدي.