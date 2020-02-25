نعى الدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة سابقاً الرئيس الأسبق لمصر ، محمد حسني مبارك . حيث كتب البرادعي تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها : رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك . Advertisements وقدم التعازي لأسرة الفقيد قائلاً : ألهم آله وذويه الصبر والسلوان . وتوفي صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض، وتقّدم عدد من نجوم الفن بالتعازي لأسرته، وكان مبارك قد تواجد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء، وبالفعل تم إجراء الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرادعي ينعي مبارك: رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.