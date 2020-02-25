أول تعليق من الإخواني محمد ناصر على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك:"جنازة عسكرية لقاتل الشباب"

قال رأس إعلام الإخوان محمد ناصر المذيع بقناة مكملين الإخوانية معلقًا على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك قائلا:" يعني جثمان أول رئيس منتخب يكون بحضور أهله والجنازة تبقي في حراسه الشرطة ومحدش يصلي عليه غير أهله، وجنازة المخلوع حسني مبارك قاتل الآلاف تبقي في جنازة عسكرية!!

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض، وتقّدم عدد من نجوم الفن بالتعازي لأسرته، وكان مبارك قد تواجد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء، وبالفعل تم إجراء الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.