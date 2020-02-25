"سانا": الجيش السوري عثر على أنفاق للتنظيمات "الإرهابية" بريف إدلب

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" بأن "​الجيش السوري​ عثر على أنفاق ومقرات محصنة تحت الأرض للتنظيمات "الإرهابية" في منطقة تلة النار بريف إدلب الجنوبي بعد تحريرها". وكانت وحدات من الجيش السوري قد حررت قريتي "معرتماتر" و"معرتصين" بريف إدلب الجنوبي​ من "الإرهابيين"، ولاحقت فلولهم باتجاه "كفرنبل".

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