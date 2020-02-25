السلطات السويسرية تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

اعلنت السلطات السويسرية عن "تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد". وبدأ ​فيروس كورونا​، الذي يسبب مرضا شديدا في الرئة الانتشار في الصين، وانتشر منها إلى الكثير من دول العالم من بينها المملكة المتحدة، وايطاليا، وكرواتيا وإيران. وأصاب الفيروس حتى أمس 59.864 شخصا، توفي منهم 1368.

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