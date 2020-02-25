عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "باسم ​الشعب الإسرائيلي​ و​الحكومة الإسرائيلية​، عن حزنه البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، حيث كان الاخير صديقاً شخصياً وزعيماً قاد شعبه نحو تحقيق ​السلام​ و​الأمن​، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل، قد التقيت به مرات عديدة وأخذت انطباعا شديداً عن التزامه بهذا السلام، وسنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك".

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كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو عن رحيل مبارك: كان صديقاً شخصياً وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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