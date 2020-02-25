هنية: العلاقة مع مصر هي علاقة تاريخية وذات أبعاد استراتيجية

اعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أن "العلاقة مع مصر هي علاقة تاريخية وذات أبعاد استراتيجية وليست علاقة عابرة مرتبطة بمتغير هنا أو هناك، والكثير من الملفات المهمة المرتبطة بالقضية الفلسطينية هي لدى الأشقاء في مصر والاتصالات لم تتوقف في أي مرحلة من المراحل منذ نشأت هذه العلاقة".
ولفت هنية، الى انه "صحيح قد يكون هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي جدا في العمل السياسي، وليس المطلوب هو التطابق في المواقف، ولكن هذا لا يؤثر على طبيعة العلاقة والعمل المشترك بيننا"، موضحاً انه "كان هناك زيارة لوفد مصري رفيع المستوى إلى قطاع غزة، الأسبوع الماضي، وسيكون هناك زيارة لوفد قيادي من حماس إلى القاهرة أيضًا بما يؤكد أن كل ما أشيع عن سوء العلاقة كان مجرد أمنيات للبعض، الوقائع تثبت عدم صحته".
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