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ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات الهند إلى 10 قتلى و156 مصابا

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ارتفع عدد ​ضحايا​ ​الاحتجاجات​ العنيفة التي تشهدها العاصمة الهندية نيودلهي ضد ​قانون الجنسية​ الجديد إلى 10 قتلى بينهم قيادي بشرطة العاصمة، و156 مصابا، في ظل ​اشتباكات​ بين مؤيدين ومعارضين للقانون الخلافي.

وأوضحت شرطة نيودلهي أنها تسيطر على الأوضاع وتستخدم طائرات ​مسيرة​ لمراقبة مناطق الاشتباك. وحذّرت ​المحتجين​ من محاولة فرض القانون بأيديهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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