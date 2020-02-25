ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات الهند إلى 10 قتلى و156 مصابا

ارتفع عدد ​ضحايا​ ​الاحتجاجات​ العنيفة التي تشهدها العاصمة الهندية نيودلهي ضد ​قانون الجنسية​ الجديد إلى 10 قتلى بينهم قيادي بشرطة العاصمة، و156 مصابا، في ظل ​اشتباكات​ بين مؤيدين ومعارضين للقانون الخلافي.

وأوضحت شرطة نيودلهي أنها تسيطر على الأوضاع وتستخدم طائرات ​مسيرة​ لمراقبة مناطق الاشتباك. وحذّرت ​المحتجين​ من محاولة فرض القانون بأيديهم.