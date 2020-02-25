ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات الهند إلى 10 قتلى و156 مصابا

ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها العاصمة الهندية نيودلهي ضد قانون الجنسية الجديد إلى 10 قتلى بينهم قيادي بشرطة العاصمة، و156 مصابا، في ظل اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للقانون الخلافي.
وأوضحت شرطة نيودلهي أنها تسيطر على الأوضاع وتستخدم طائرات مسيرة لمراقبة مناطق الاشتباك. وحذّرت المحتجين من محاولة فرض القانون بأيديهم.
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