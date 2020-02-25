ترامب: الرسوم الجمركية في الهند ربما هي الأعلى في العالم

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، انه "ربما تكون الرسوم الجمركية في ​الهند​ الأعلى على مستوى ​العالم​، وإذا وقعت الصفقة مع الهند فستكون في نهاية هذا العام وإذا لم تحدث، فسنفعل شيئًا آخر"، موضحاً "وجود تقدم أحرزته ​الولايات المتحدة​ والهند فيما يتعلق بإبرام صفقات تجارية".

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