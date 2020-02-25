رئيس وزراء إيطاليا: متفائل بقدرة النظام الصحي على مواجهة انتشار كورونا

عبر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن تفاؤله من قدرة النظام الصحي في بلاده على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكد ان "نظامنا الصحى ممتاز وتدابيرنا الوقائية تتمتع بأقصى درجات الصرامة، ونثق فى أنه بموجب التدابير المجمعة من نظام صحى متميز ونهج سياسى يتبنى سياسة صحية ذات صرامة قصوى سنعزز من احتواء انتشار الفيروس".
تجدر الإشارة، إلى أن إيطاليا أصبحت أكبر بؤرة للفيروس في أوروبا بعد أن سجلت أكثر من 280 حالة إصابة بالفيروس وسبع حالات وفاة، فضلا عن وضع بعض المناطق قيد الإغلاق خشية انتشار الفيروس.
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