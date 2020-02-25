رئيس وزراء إيطاليا: متفائل بقدرة النظام الصحي على مواجهة انتشار كورونا

عبر رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، عن تفاؤله من قدرة النظام الصحي في بلاده على مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد. وأكد ان "نظامنا الصحى ممتاز وتدابيرنا الوقائية تتمتع بأقصى درجات الصرامة، ونثق فى أنه بموجب التدابير المجمعة من نظام صحى متميز ونهج سياسى يتبنى ​سياسة​ صحية ذات صرامة قصوى سنعزز من احتواء انتشار الفيروس".

تجدر الإشارة، إلى أن ​إيطاليا​ أصبحت أكبر بؤرة للفيروس في ​أوروبا​ بعد أن سجلت أكثر من 280 حالة إصابة بالفيروس وسبع ​حالات​ وفاة، فضلا عن وضع بعض المناطق قيد الإغلاق خشية انتشار الفيروس.