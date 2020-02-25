السلطات الايطالية تعلن أول حالة إصابة بكورونا في جنوب روما

أعلن الحاكم الإقليمي لصقلية الايطالية نيلو موسوميسي، عن "إصابة امرأة بفيروس كورونا في صقلية فيما تمثل أول حالة في جنوب روما"، موضحاً ان "المواطنة تم نقلها إلى المستشفى في باليرمو عاصمة جزيرة صقلية بعد تشخيص إصابتها بالمرض وتم عزل جميع المسافرين معها".
هذا وارتفع عدد الحالات في إيطاليا وهي البلد الأكثر تأثرا بالمرض في أوروبا إلى أكثر من 280 من 229 حيث تم الإبلاغ عن 40 حالة جديدة في لومباردي وست حالات جديدة في فينيتو، وظل عدد الوفيات سبعة دون تغيير.
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