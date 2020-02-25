روحاني عن تفشي كورونا: أعداء إيران يسعون إلى تخويف الشعب

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، ان "أعداء إيران يسعون إلى تخويف الشعب"، معرباً عن أمله "في أن تجتاز طهران هذه المرحلة، بأقل نسبة من المشاكل والخسائر"، موضحاً ان "هناك مواقع ووسائل إعلام مغرضة تبث الإشاعات عن انتشار الفيروس في بلادنا، ويجب أخذ الإحصاءات الصحيحة بشأن الضحايا من وزارة الصحة والإعلام الرسمي فقط".
هذا وأعلنت السلطات الايرانية في وقت سابق أن "عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 14 شخصا بعد تسجيل حالتين جديدتين".
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