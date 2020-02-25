روحاني عن تفشي كورونا: أعداء إيران يسعون إلى تخويف الشعب

أعلن الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، عن تفشي ​فيروس كورونا​ الجديد في البلاد، ان "أعداء إيران يسعون إلى تخويف الشعب"، معرباً عن أمله "في أن تجتاز ​طهران​ هذه المرحلة، بأقل نسبة من المشاكل والخسائر"، موضحاً ان "هناك مواقع ووسائل إعلام مغرضة تبث الإشاعات عن انتشار الفيروس في بلادنا، ويجب أخذ الإحصاءات الصحيحة بشأن الضحايا من ​وزارة الصحة​ والإعلام الرسمي فقط".

هذا وأعلنت السلطات الايرانية في وقت سابق أن "عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 14 شخصا بعد تسجيل حالتين جديدتين".