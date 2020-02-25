وزير الصحة التركي: صحة الركاب العائدين من إيران جيدة

نقلت وكالة الأناضول التركية عن وزير الصحة التركي،فخر الدين قوجهتأكديه "عدم رصد حالات ارتفاع لدرجات الحرارة بين الركاب الـ 140 العائدين من إيران"، مشيرا الى أن "حالتهم الصحية جيدة".
وكانت قد أعلنت السلطات التركية عن إغلاق حدودها مع إيران بشكل "مؤقت"، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في العديد من المدن الإيرانية.
وقد بدأ الفيروس إنتشاره في إيران من مدينة "قم" ثم توسع إلى العاصمة طهران، وتعتبر إيران من أكبر الدول التي ينفشى فيها كورونا بعد ظهوره في الصين.
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