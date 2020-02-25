ظريف:يجب العمل معا لمواجهة فيروس كورونا الذي لا يعرف الحدود

رأى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أنه "يجب العمل معا لمواجهة ​فيروس كورونا​ الذي لا يعرف الحدود ولا يميز بين الأعراق". يذكر ان سلطات إيران أعلنت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 15 شخصا، فيما سجلت 34 حالة إصابة جديدة بالمرض.

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