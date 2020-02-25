رئيس الوزراء الكرواتي: تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش "تسجيل أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد"، موضحاً ان "المصاب نقل إلى ​مستشفى​ بالعاصمة زغرب". بدوره أكد ​وزير الصحة​ الكرواتي، فيلي بيروس، أن "المريض عاد من مدينة ​ميلانو​، عاصمة مقاطعة لومبارديا الإيطالية، حيث مكث هناك في الفترة 19-21 شباط".

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