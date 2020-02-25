الصحة العالمية: سنرسل فريقا إلى إيران لبحث انتشار كورونا

أعلن المتحدث باسم ​منظمة الصحة العالمية​، كريستيان ليندماير، أن "المنظمة تعد لإرسال فريق إلى ​إيران​ على خلفية رصد ​حالات​ إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في هذا البلد"، متوقعاً أن "يصل الفريق إلى إيران في غضون الأيام القليلة المقبلة".

هذا وكانت السلطات في إيران قد اعلنت في وقت سابق ان "عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 43، مع تسجيل 8 وفيات في محافظات قم ومركزي ومازندران".