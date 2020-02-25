الصحة البحرينية: ارتفاع الحالات المصابة بالكورونا إلى 17 حالة

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، في بيان، "ارتفاع الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في البحرين إلى 17 حالة مصابة"، موضحة إنها "سجلت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي"، مؤكدة أنها "تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى المطار في القاعة المخصصة لهذا الغرض".
ونوهت الوزارة ان "الحالات المصابة وصلت إلى البحرين قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة"، داعية كافة المواطنين والمقيمين، الى "البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بالفيروس".
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