الصحة البحرينية: ارتفاع الحالات المصابة بالكورونا إلى 17 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​البحرين​، في بيان، "ارتفاع الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في البحرين إلى 17 حالة مصابة"، موضحة إنها "سجلت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر ​مطار البحرين الدولي​"، مؤكدة أنها "تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى ​المطار​ في القاعة المخصصة لهذا الغرض".

ونوهت الوزارة ان "الحالات المصابة وصلت إلى البحرين قبل صدور قرار شؤون ​الطيران المدني​ بتعليق جميع الرحلات القادمة من ​مطار دبي​ الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة"، داعية كافة المواطنين والمقيمين، الى "البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بالفيروس".