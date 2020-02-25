أمن الدولة: توقيف شخص بعد نشره فيديوهات وتعليقات يهدد بها شخصيات سياسية

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان انه "بعد نشره فيديوهات وتعليقات على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ يهدد بها شخصيات سياسية ويثير النعرات الطائفية، قامت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة بتوقيف المدعو ( أ.ب.) وباشرت التحقيق معه بإشراف ​القضاء​ المختص".

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