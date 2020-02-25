الشيخ القطان: القضية الاساس هي فلسطين المحتلة التي باعها الكثير من العرب والمسلمين

زار رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ ورئيس حركة "الإصلاح والوحدة" الشيخ ​ماهر عبدالرزاق​، المجلس السياسي لحزب الله في مقر المجلس بيروت والتقيا عضو المجلس السياسي ​الشيخ عبد المجيد عمار​ وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية الداخلية والخارجية.

وأكد الشيخ القطان بعد اللقاء، ان "القضية الاساس هي ​فلسطين المحتلة​ التي باعها الكثير من العرب والمسلمين, وفلسطين التي إرتضى معظم حكام العرب أن يطبعوا مع الصهاينة وان يوافقوا على هذه الصفقة صفقة الذل والهوان, وما شهدناه من جريمة مؤخرا تدل على التواطئ العربي للاسف مع العدو الصهيو_اميركي، لذلك نحن ندعو شعوبنا العربية والاسلامية لكي تستيقظ من سباتها ولكي تقف مع قضيتها الاساس وهي فلسطين المحتلة"، لافتاً الى ان "ما تعرضت له سوريا مأخرا من غارات من العدو الصهيوني يؤكد على ان سوريا هي جزء اساس من محور المقاومة والممانعة, وما حرب اميركا والصهاينة ومن معهم على سوريا الا دليل على هذه المناعة القوية الموجودة في سوريا لذلك نحن نقول ان استهداف مركز الجهاد الاسلامي هو استهداف لمركز مقاوم وهو استهداف لهذا المحور بأكمله".

بدوره أعتبر الشيخ عبد الرزاق ان "لبنان اليوم يقع ضمن دائرة الاستهداف الاميركي الصهيوني مع محور العربي العدائي للبنان المقاوم, والمطلوب منا جميعاً ان نتنازل عن خلفاتنا وان نترفع عن هذه الخلفات وان نتوحد لننقذ بلدنا، وعلينا جميعا ان نكون خلف هذه الحكومة لان الحكم على هذه الحكومة بالفشل هو تمادي لانهيار لبنان, لذلك المطلوب منا ان نكون بجانبها سواء كانوا مشاركين او لم يكونوا بالحكومة, فانقاذ لبنان واجب وطني ونجاح الحكومة والرهان على نجاحها هو رهان على انقاذ كل ​الشعب اللبناني​ لذلك المطلوب من الحكومة ان تكون على مستوى التحديات, فالحكومة اليوم امامها مسؤوليات كبيرة, فعليها ان تكون الى جانب الشعب اللبناني وان تتخذ قرارات صعبة مثل ​محاربة الفساد​ ووقف الهدر وسرقة المال العام".