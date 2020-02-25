جعجع معزيا بوفاة مبارك: كان شديد الحرص على سيادة لبنان واستقراره

توجه رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​ في بيان اثر وفاة رئيس مصر الأسبق ​حسني مبارك​ "بأحر التعازي القلبيّة من جمهوريّة مصر العربيّة الشقيقة قيادةً وشعباً وأسرة الرئيس حسني مبارك على رحيله ونرجو من الله أن يتغمّده بواسع رحمته، فالراحل كانت تربطه بلبنان علاقات وثيقة، وقد عرفناه عن قرب وكان شديد الحرص على سيادة لبنان واستقراره وعيشه المشترك، كما كان يعيش الهمّ العربي والدور العربي. رحمه الله وحفظ مصر و​الشعب المصري​.".

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