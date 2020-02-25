واكيم: محبو جعجع ارتاحوا وكارهوه "انفقسوا"

علّق عضو كتلة "الحمهورية القوية " النائب ​عماد واكيم​ على المؤتمر الصحفي لرئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ الذي نفى فيه اصابته بأي مرض، قائلا "بعد المؤتمر الصحافي للدكتور جعجع، محبوه ارتاحوا، كارهوه "انفقسوا". بالنسبة للمشككين، المسألة سهلة، يمكنكم سؤال ​الامن العام اللبناني​ اذا كان الدكتور جعجع قد غادر الاراضي اللبنانية الاسبوع المنصرم".

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