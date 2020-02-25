ضاهر: نجاح الحكومة سوف يعتبر فشلاً للحكومات السياسية السابقة

سأل النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"من سيضع العصي في دواليب هذه ​الحكومة​ لعرقلتها ليس المعارضة أو ​الانتفاضة​ أو ​المجتمع الدولي​ بل حلفائها ،لان نجاحها سوف يعتبر فشلاً للحكومات السياسية السابقة والتي أوصلت البلاد إلى الإفلاس اقتصاديًا وماليًا نتيجة ​المحاصصة​ وتبادل المصالح"، مضيفا :"‏نتضرّع الى الله ليعطينا القدرة على التحمّل".

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