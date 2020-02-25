الجيش: توقيف عصابة سرقة دراجات نارية و3 أشخاص لانتحالهم صفة أمنية

أعلنت ​قيادة الجيش​ انه تم توقيف خمسة أشخاص لإقدامهم على تأليف عصابة سرقة دراجات نارية والقيام ببيعها بعد تحويرها، بالإضافة إلى تعاطيهم ​المخدرات​. وتوقيف ثلاثة آخرين لانتحالهم صفة أمنية، والإحتيال على عدد من الأشخاص وسلب أحدهم مبلغاً من ​المال​، وتعاطيهم المخدرات وترويجها.

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