هيئة الأمم المتحدة للمرأة: غالبية النساء اللواتي ترشحن للإنتخابات كنا كمستقلات

أوضحت "هيئة ​الأمم المتحدة​ للمرأة" في بيان، أنه "في أواخر 2018 ومطلع 2019، أجرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مقابلات مع 75 سيدة من بين اللواتي ترشحن إلى ​الإنتخابات التشريعية​ في ​لبنان​ في 2018 علماً ان غالبيتهن ترشحن إلى هذه ​الانتخابات​ كمستقلات أو كجزء من ائتلافات ​المجتمع المدني​ وقد صرح 89% منهن أن أولويتهن في حال انتخابهن كانت ستكون الدفع قدما بالإصلاح في مجال حقوق ​المرأة​، لتليها ثانيا قضايا حقوق ​الشباب​ وثالثا قضايا ​الفساد​".

وأشارت الى انه "من بين التحديات التي واجهتها المرشحات، كانت المعوقات والقيود المالية هي الأكثر بروزاً، لا سيما ان هذا الوضع جاء على نقيض وضع المرشحين الذكور المالي، وأفادت النساء عن شعورهن "بالخجل" من جمع التبرعات، وأشرن إلى أنه "من غير الأخلاقي" أن يفعلن ذلك في حال لم يكن فوزهن مؤكدا".